Cómo serán las restricciones aéreas durante la visita del Papa

Norberto Dupesso periodista acreditado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza conversó con Nora Briozzo en 100% Nora y brindó todos los detalles para tener en cuenta.

Dupesso confirmó que todas las reglamentaciones parte de la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil.

El organismo detalló que implementará restricciones significativas en el espacio aéreo argentino entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con motivo de la visita oficial.

Estas medidas buscan incrementar la defensa del espacio aéreo, por lo que afectarán a tres aeropuertos clave y áreas aledañas.

Los aeropuertos Jorge Newbery, el Internacional de Córdoba y Ezeiza concretarán ventanas de cierre de dos horas, sincronizadas con los movimientos del vuelo papal y las concentraciones masivas previstas.

Además de los cierres programados en aeropuertos principales, se suspenderán despegues y aterrizajes en todos los aeródromos, helipuertos y lugares aptos no controlados dentro de las Zonas de Tránsito Aéreo Militar BAIRES y Córdoba.

La normativa prohíbe expresamente la operación de drones, vuelos de instrucción, entrenamiento y diversas actividades aerodeportivas en los sectores afectados.

Días y horarios de las restricciones en los vuelos

Para incrementar la defensa del espacio aéreo durante la visita del Papa, se aplicarán restricciones de vuelos

-Domingo 8 de noviembre:

Aeroparque desde las 15:50 hasta las 17:50.

- Lunes 9 de noviembre de 2026:

Aeroparque Jorge Newbery desde las 11:15 hasta las 13:15.

-Martes 10 de noviembre de 2026:

Aeroparque desde las 06:30 hasta las 08:30.

Aeroparque desde las 17:10 hasta las 19:10.

Aeropuerto internacional de Córdoba desde las 07:30 hasta las 09:30.

Aeropuerto internacional Córdoba desde las 15:55 hasta las 17:55.

-Miércoles 11 de noviembre de 2026:

Aeropuerto internacional de Ezeiza desde las 13:00 hasta las 15:00.