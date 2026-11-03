Cómo será el operativo especial de transporte durante la visita del papa León XIV

El Gobierno Nacional, en coordinación con las jurisdicciones involucradas, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas operadoras, implementará un operativo especial de transporte por la visita del papa León XIV desde el 8 al 11 de noviembre.

De ese modo habrá refuerzos de colectivos y trenes, servicios ferroviarios nocturnos y extendidos y viajes gratuitos para 24.000 voluntarios, se informó oficialmente.

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18:00 hasta la noche del miércoles 11.

Los servicios ferroviarios funcionarán con ese esquema el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos.

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza contarán con servicios especiales desde las 00:00 del lunes 9 y durante toda la madrugada, además de extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Además, por razones de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18:00 hasta el inicio de los servicios del jueves 12.

Durante determinadas franjas del lunes 9 y martes 10, las líneas Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos, con cabeceras temporales en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

El Gobierno, asimismo, entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE para que los voluntarios designados utilicen gratuitamente colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive.

También se trabaja en un operativo de colectivos para trasladar a alrededor de 4.000 voluntarios desde CABA hacia Luján durante el lunes 9 y martes 10.

En materia aérea, se implementarán restricciones temporales que podrían ocasionar modificaciones en los horarios de algunos vuelos:

- Aeroparque Jorge Newbery: domingo 8, de 15:50 a 17:50; lunes 9, de 11:15 a 13:15; y martes 10, de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

- Aeropuerto Internacional de Córdoba: martes 10, de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.

- Aeropuerto Internacional de Ezeiza: miércoles 11, de 13:00 a 15:00.

Las aerolíneas ya fueron notificadas para realizar las reprogramaciones correspondientes. Y se recomienda verificar directamente con ellas el estado de los vuelos.

Asimismo, se aconseja planificar los traslados con anticipación y consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías, así como los de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, para conocer los horarios especiales y las modificaciones de los servicios.