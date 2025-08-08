Cómo se van modernizando las estafas digitales

Emiliano Piscitelli es especialista en Inteligencia Artificial de código abierto, en ingeniería social y en concientización sobre el uso de las tecnologías

En diálogo con Adrián Noriega analizó algunas nuevas modalidades de estaba digital y lanzó algunas recomendaciones para evitar caer en esas trampas.

"Un ciber delincuente es un delincuente que utiliza los medios digitales para delinquir y por eso lo más importante que siempre podemos hacer es no acceder a los requerimientos de los canales que utilizan los delincuentes".

"Por ejemplo si nos llega un mail muy tentador con una oferta de un producto que se comercializa en algún comercio, lo que hacemos eliminar ese correo y acceder al sitio del comercio de manera seguro, no por intermedio de un link en un mail sino buscándolo en internet de modo directo".

"Si nos llega un mail desde el banco con alguna promoción o descuento, no accedemos al banco desde un link en ese correo sino que lo hacemos como habitualmente se hace, utilizando el navegador y accediendo a la web del banco con usuario y clave".