Cómo se prepara San Martín de Formosa para el partido frente a Atlético de Rafaela

San Martín de Formosa se enfrentará a Atlético de Rafaela en esa ciudad santafesina, este domingo 14 de diciembre en la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional (el primer equipo en ascender fue Club Ciudad de Bolívar). El Dt de San Martín (F) Marcelo Rubino en diálogo con el equipo de Pasión Nacional contó cómo se preparan para dicho partido y también se refirió al sorteo de la Copa Argentina 2026, en la que jugarán contra Racing.

"Nosotros estamos compenetrados para jugar la revancha contra Rafaela. Estamos metidos y comprometidos en ese partido. Aunque también estuvimos siguiendo de cerca el sorteo de la Copa Argentina, y estamos también emocioandos de jugar contra Racing", expresó.

"Quiero buscar que esten mentalmente fuertes para el partido del domingo. Sería histórico si logramos lo que soñamos", agregó el entrenador.