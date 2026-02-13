¿Cómo se construyen las superticiones a lo largo de la historia y cuáles son las más conocidas?

Charlie López, escritor, docente, conferencista y especialista en lenguaje, etimología e historia cultural habló con el equipo de Korol en el Aire en Radio Nacional sobre superticiones, frases de la suerte y suposiciones. ¿Por qué hay creencias que significan símbolo de mala suerte o desgracia? El que se rompa un espejo, el martes y el viernes 13, la caída de sal, el color amarillo y otras ideas que se han trasladado a lo largo del tiempo.

Sobre el color amarillo y su mala fama, López contó: "Moliere estaba vestido de amarillo cuando estrenó su obra de teatro El enfermo Imaginario, y pocas horas después se murió. También está la leyenda que Judas estaba vestido de amarillo durante la última cena".