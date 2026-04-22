¿Cómo se construyen las relaciones personales?

En una época atravesada por la hiperconectividad, la rapidez y la exposición constante, los vínculos parecen volverse cada vez más frágiles. Esa tensión entre conexión permanente y una soledad que aumenta es el punto de partida del libro.

Por este tema, la magíster en comunicación institucional y autora de Vínculos humanos y la gente de mierda, María Victoria Gentile Gamond, en diálogo con 100% Nora, dijo que "hoy por hoy estamos teniendo relaciones personales o sociales de menor calidad pese a estar, supuestamente, más conectados. La tecnología empeoró la situación en ese sentido".

Advierte la autora que este libro no es para personas que prefieren vivir en la superficie, que no se preguntan nada sobre ellos mismos, que no les interesa profundizar en su interior y en los vínculos o que eligen la comodidad en las relaciones: "volvamos a revincularnos. Comencemos de nuevo".