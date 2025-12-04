¿Cómo romper las ataduras que nos alejan de la vida que queremos?

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió la visita del autor de “Los hilos invisibles”, un libro que bucea en esas creencias limitantes, mandatos familiares y miedos heredados que, como fuerzas silenciosas, impiden avanzar a la vida deseada.

Manuel Colombo es coach ontológico y creador del método MOV, de movimiento: "mientras estemos en movimiento, estamos en aprendizaje", dice.

En la charla, contó cómo nació la idea del libro, quien “plantó la semillita” que lo llevó a escribirlo, además de dar algunas pautas para identificar esos hilos invisibles y avanzar hacia la vida que soñamos.

“Sabemos lo que queremos, pero aún, así algo nos impulsa hacia atrás, esos son los hilos invisibles”, explicó.

“Esas interpretaciones que tenemos son tan pequeñas que nos quedamos reducidos a mundos minúsculos, como no atreviéndonos a vivir la vida que queremos”. “Es muy necesario que nos atrevamos a integrar esos hilos, todo eso invisible que muchas veces nos ata y nos atrapa”. “Uno tiene permiso para tener la vida que quiera en la medida que se lo pueda permitir”.

“Mientras no abracemos las raíces, no hay posibilidades de un presente ni de un futuro”, reflexionó, entre otros tantos conceptos que compartió a los fines de trabajar en pos de superar lo que nos impide lograr los proyectos que tenemos.