Cómo retomar la rutina y cuidar la salud mental tras las vacaciones

El regreso a la rutina luego de las vacaciones suele venir acompañado de estrés, cansancio emocional y dificultades para reorganizar hábitos, tanto en adultos como en niños y adolescentes. La transición entre el descanso y las obligaciones diarias se presenta como un momento clave para prestar atención a la salud mental.

La psicóloga Débora Pedace, directora del Centro Terapéutico Integral y autora del libro “Yo me cuido”, dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó la importancia de encarar este período con estrategias conscientes que permitan sostener el bienestar emocional y evitar la sobreexigencia.

"Hay que pensar el nuevo año con humanidad, sin tantas exigencias y vivirlo como un proceso. Hay que empezar a cuidarnos", expresó.

Moverse, retomar horarios de sueño, tener una alimentación saludable, establecer prioridades realistas y aceptar que el proceso de adaptación lleva tiempo son pasos fundamentales. También es importante no trasladar de inmediato la lógica de productividad extrema, incorporar espacios de disfrute en la semana y reconocer señales de agotamiento antes de que se transformen en malestar sostenido.

El inicio del año laboral y escolar representa una oportunidad para revisar hábitos, fortalecer rutinas saludables y promover un equilibrio entre responsabilidades y autocuidado, entendiendo que la salud mental es un componente central de la calidad de vida.