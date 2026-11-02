Cómo quedan los feriados de noviembre ante la visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada del papa León XIV al país modificará el calendario de feriados de noviembre. El Gobierno nacional estableció tres jornadas de descanso con distinto alcance territorial para facilitar la organización de las actividades, los operativos de seguridad y los desplazamientos previstos durante la visita, que se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1103/2026 y contempla un feriado nacional para todo el país y otros dos que regirán únicamente en las jurisdicciones donde el pontífice desarrollará parte de su agenda.

Qué días serán feriados por la visita del Papa

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el descanso será diferente según el lugar de residencia.

En la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba habrá cuatro días consecutivos sin actividad laboral habitual, desde el sábado 7 hasta el martes 10, mientras que en la provincia de Buenos Aires el feriado local del miércoles 11 se sumará al nacional del lunes 9.

Qué otros feriados habrá en noviembre

El calendario de este mes también incluye el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el viernes 20 de noviembre, pero cuyo feriado se trasladará al lunes 23.

De esta manera, habrá otro fin de semana largo en todo el país, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

Cómo queda el calendario completo

Lunes 9: feriado nacional por la visita del Papa.

Martes 10: feriado en Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Miércoles 11: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional, fecha conmemorativa.

Lunes 23: feriado nacional trasladado por el Día de la Soberanía.

Así, noviembre tendrá dos fines de semana largos de alcance nacional: el primero, del 7 al 9, y el segundo, del 21 al 23.

A esas fechas se suman los feriados jurisdiccionales del 10 y el 11, que generarán jornadas adicionales de descanso en las zonas alcanzadas por la visita de León XIV.