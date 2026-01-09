¿Cómo proteger la salud del humo de los incendios forestales?

El neumonólogo Leonardo Bussi habló en Ramos Generales por Radio Nacional sobre los resultados de los efectos del humo para las personas tras vivir incendios y estar cerca del fuego. ¿Qué cuidados se puede tener y cuáles recomendaciones ayudan en estos casos?

"La mayoría de los efectos de los estudios que se hacen son sobre los bomberos que han pasado por este tipo de situaciones. Aunque no tengan enferemadades preexistentes, produce alteraciones con sintomas de bronquitis, tos frecuente hasta Epoc", dijo.

Bussi adviritió que los bomberos utilizan barbijos de "alta eficiencia" con material protector y también en muchas jurisdicciones se intenta llevar adelante una evaluación peródica de cada bombero.

"Para los ciudadanos comúnes es importante que al evacuar, y aún estar cerca del humo, también utilicen barbijos por protección. Especialmente en quienes tengan enfermedades preexistentes", agregó.