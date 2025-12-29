¿Cómo prevenir el golpe de calor y la deshidratación en niñas y niños?

Ante las altas temperaturas que se registran en todo el país, Carla Ruiz, en Nunca es tarde, conversó con la especialista en pediatría y adolescencia, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría.

En ese marco, la Doctora Ángela Nakab brindó consejos a tener en cuenta para prevenir golpe de calor, deshidratación y pautas importantes para afrontarlo.

“Es muy importante tener en cuenta que los más chiquitos no regulan el calor como las personas adultas y dependen de nosotros para cuidarse”, advirtió.

Los que están en la franja menor a dos años de vida “son los de mayor vulnerabilidad así como los mayores y especialmente aquellos con enfermedades crónicas que no pueden demandar lo que están necesitando”.

Para la profesional, "la hidratación" es clave y aconsejó “ofrecer agua segura, con frecuencia, a cada rato y evitar bebidas azucaradas”.

“Tenemos que generar en los chicos la conciencia y hábitos saludables”, remarcó.

Por otro lado, destacó la importancia de realizar "control de salud" y completar el esquema de "vacunación" en el caso de niñas y niños al considerar que son "las grandes estrategias de salud pública".