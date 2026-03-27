¿Cómo prevenir el cáncer de cuello uterino?

Para prevenir el cáncer de cuello uterino, la comunidad médica internacional sostiene que la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) es la herramienta de salud pública más contundente, capaz de evitar hasta el 90% de los casos si se administra antes del inicio de la vida sexual.

Por este tema, la ginecóloga de la UBA y jefa de ginecología oncológica del Hospital de Clínicas, Adriana Bermúdez, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "cuanto antes se vacunen las niñas mejor. De hecho, se recomienda que las chicas se vacunen a los 11 años, antes del inicio de su actividad sexual".

Bermúndez, además, indicó que "un síntoma frecuente de posible presencia de cáncer de cuello uterino es el sangrado durante el acto sexual o flujo maloliente a repetición. Si esto pasa, es necesario que se visite con urgencia al ginecólogo".

Como complemento vital, los expertos subrayan la importancia de los tamizajes periódicos, recomendando que las mujeres a partir de los 25 o 30 años se realicen pruebas de ADN de VPH o citologías (Papanicolaou), las cuales permiten detectar y tratar anomalías mucho antes de que evolucionen hacia un cuadro oncológico.