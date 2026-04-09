Cómo predecir el tiempo observando el comportamiento de las hormigas

El biólogo Jorge Finardi basa sus estudios climatológicos en el comportamiento de estos insectos, y en diálogo con Adrián Korol por Radio Nacional, explicó qué actos de los mismos conllevan ciertos significados .

"Hay indicadores muy llamativos. Por ejemplo cuando empiezan a sacar tierra del hormiguero, es porque en verano hará mucho calor o en invierno porque hará mucho frío. Si a esa tierra le agregan ramitas, o palitos, están anticipando una lluvia grande o hasta granizo", explicó.

Finardi mencionó que las hormigas que él estudia son "las más predadoras". "Cuando están muy apuradas porque va a llover, no discriminan entre una planta y otra; en cambio cuando tienen tiempo se ensañan con una planta y no la dejan en paz", agregó.