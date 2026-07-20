Cómo operan las "robollamadas" y de qué manera evitarlas

El fenómeno del robocalling o robollamadas se ha convertido en una de las tácticas automatizadas más utilizadas por los ciberdelincuentes para detectar líneas telefónicas vulnerables. Según el experto en ciberseguridad y conferencista Alan Mai, en diálogo con 100% Nora, "la técnica consiste en el marcado masivo de miles de números por minuto mediante sistemas informáticos. Cuando el usuario atiende y la comunicación se corta de inmediato, un bot confirma que la línea está activa.

Mai, además, aseguró que "este registro de actividad se transforma en una mercancía valiosa que se vende o se almacena de forma estratégica para planificar futuras estafas financieras y suplantaciones de identidad".

Para neutralizar esta amenaza silenciosa, los especialistas recomiendan adoptar tres medidas de protección fundamentales y de ejecución inmediata. En primer lugar, es crucial evitar devolver la llamada a números desconocidos, ya que esto podría redirigir al usuario hacia operadores maliciosos o generar cargos ocultos en la factura telefónica. Asimismo, se aconseja bloquear el número desde los ajustes del dispositivo móvil tras sufrir el incidente y, en caso de interactuar con una grabación, colgar de inmediato sin presionar ningún botón ni confirmar datos personales que validen la vulnerabilidad del usuario.