"Como no tenía cómo tapar a su ex cuñado, Morales mandó a disolver el banco"

Fabiana Gaitan -delegada de La Bancaria en Jujuy-, señaló que a más de diez días que el gobernador Morales respondiera a una carta que le envió el titular del gremio de los trabajadores bancarios, diciendo que iba a solicitar al ministro de la Producción, Ezequiel Lello Ivacevich que se encargue de la registración del banco como tal, el mencionado funcionario no ha hecho nada, no da ningún tipo de respuesta y no los atiende. La dirigente sindical agregó: “Aquí estamos hace mas de un mes . El día 26 de agosto se aprobó la liquidación del banco mediante una ley, y desde el día 27, ya no nos dejaron entrar a nuestro lugar de trabajo. Como ven, estamos aquí en la calle cumpliendo horario, nosotros igual seguimos viniendo . Nadie nos ha comunicado nada, ni cual es nuestra situación laboral ni nada".

