Cómo manejar la ansiedad de los padres frente a la escolaridad de los hijos

En las puertas de escuelas y jardines se repiten escenas en las que se observa más ansiedad adulta que infantil. Cada inicio de ciclo escolar repite el mismo patrón: chicos de sala de 2, 3, 4, 5 y primeros grados empezando jardín o primaria es una escena emotiva: es un momento desafiante, pero totalmente esperable, y adultos con el corazón acelerado.

La especialista en educación Eugenia Cossini, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "hay que dejar que se equivoquen. Tenemos que acompañar, pero no invalidar sus acciones. Debemos jugar en el mismo equipo".

Cossini, además, agregó que “desde mi trabajo como educadora y asesora de directivos en diferentes instituciones, lo veo todos los años: en la puerta de la escuela suele haber más ansiedad adulta que infantil. No siempre lloran ellos; muchas veces los que estamos al borde de las lágrimas somos nosotros. Y esa emoción no se queda en nuestro cuerpo: se les pega”.