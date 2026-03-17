¿Cómo los olores influyen en el cerebro y las emociones?

Los aromas forman parte de la vida cotidiana, pero su influencia va mucho más allá de lo sensorial: distintos estudios señalan que los olores tienen un impacto directo en el cerebro, las emociones y el estado de ánimo de las personas.

La especialista en fragancias Nina Lamaison dialogó con el equipo de Radio Nacional y explicó la importancia del olfato como uno de los sentidos más conectados con la memoria y las emociones, al destacar su capacidad para evocar recuerdos y generar respuestas emocionales inmediatas.

"El olfato es el sentido más primitivo que tenemos, todo lo que recordamos es por la nariz. El olor es el principal conductor a las emociones. Uno lo que recuerda es lo que olió y el entorno acompañado a la situación. Muchas veces uno lo asocia al olor del guiso de la abuela, y en realidad lo que recuerda es la emoción que hay detrás de ese recuerdo olfativo", expresó.

El sistema olfativo está estrechamente vinculado con áreas del cerebro como el sistema límbico, que interviene en la regulación de las emociones y la memoria. Por este motivo, ciertos aromas pueden provocar sensaciones de bienestar, relajación o incluso rechazo de manera casi instantánea.

En este sentido, las fragancias pueden influir en el estado de ánimo, ya sea generando calma, estimulando la concentración o despertando recuerdos asociados a experiencias personales. Esto explica por qué determinados olores pueden resultar agradables para algunas personas y no para otras.

Además, el uso de perfumes y aromas en distintos ámbitos, como el hogar, el trabajo o espacios comerciales, responde a estrategias que buscan generar determinadas sensaciones o climas emocionales, lo que se conoce como marketing olfativo.