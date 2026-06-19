Cómo la desinformación y las fakes news afectan la psique moderna

La exposición prolongada a narrativas polarizantes no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que altera de forma directa los rasgos de la personalidad. Esto mismo plantea la psicóloga Débora Pedace, en diálogo con 100% Nora, al remarcar que "genera bronca y desasosiego cuando la persona se da cuenta que estuvo expuesta a información falsa".

"Las formas de dar a conocer la noticia que conmovió a todos, y que fue dicha hasta con una sonrisa, fueron espantosas, generaron tristezas y esa actriz hipotecó su futuro", agregó Pedace.

Desde la psicología se sabe que las personas que, al procesar de manera constante estímulos basados en el miedo o el engaño, provocan posturas defensivas y hostiles hacia su entorno, lo que fragmenta el tejido social y debilita la capacidad de razonamiento crítico.