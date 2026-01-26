¿Cómo impactan en el cuerpo las temperaturas tan elevadas?

Según el pronóstico del tiempo, la ola de calor se mantendrá hasta el domingo. Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo "100% Nora", conversó con la médica otorrinolaringóloga sobre las medidas a tomar para evitar el golpe de calor y los síntomas que requieren atención.

La Doctora Stella Maris Cuevas explicó que “es necesario que nos hidratemos mucho, tomar mucha agua; evitar el horario para tomar sol y usar gorra”.

Detalló que, ante la ola de calor, “comenzamos con un estrés térmico y uno se siente cansado, diferente y algo malhumorado. Luego se pasa a un agotamiento térmico que es lo que estamos atravesando ahora”.

“Hay que evitar llegar al golpe de calor. Cuando la sombra de tu cuerpo es menor a tu altura es porque las radiaciones solares están muy intensas. Hay que evitar estar en la calle entre las 10 y las 16”, remarcó.

En el caso de las y los menores que concurren a Colonia de Vacaciones, recomendó que "no estén bajo el sol, el uso de gorras y tapones para los oídos" y alertó sobre el riesgo de alergias por el contacto con el pasto.

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas de variada intensidad para las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

En estas regiones se esperan fuertes precipitaciones acompañadas principalmente por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas que podrían superar 90 km/h.