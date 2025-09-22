¿Cómo impacta la pobreza del léxico en la comprensión lectora?

La comprensión lectora es la habilidad de interpretar un texto escrito para construir un significado. Este proceso implica la interacción entre el lector, el texto y el contexto, activando conocimientos y experiencias previas para dar sentido a las palabras y al mensaje global.

La doctora en letras, Lucía Cantamutto, en diálogo con Nunca es Tarde, reconoció que tener poco vocabulario, pobreza del léxico, afecta la expresión y la comprensión lectora de la persona. "Las redes sociales limitan nuestro universo de comunicación".

Cantamutto agregó que "la comprensión lectora es, en definitiva, una destreza lingüística fundamental para el aprendizaje, que permite obtener información y desarrollar nuestro potencial social. Lo digital debería colaborar más activamente en esta curva de aprendizaje".