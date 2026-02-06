¿Cómo impacta la IA en personas con vulnerabilidad psíquica?

Profesionales de la salud mental advierten que el uso intensivo de inteligencia artificial conversacional puede agravar trastornos psicológicos y generar nuevos riesgos psicosociales. Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, dialogó con la psicóloga sobre esta problemática.

Débora Pedace intentó bajar el tono al tema y abordó las consecuencias del uso de la Inteligencia Artificial.

En ese sentido, argumentó que la IA “no genera el delirio pero sí puede convertirse en el contenido del delirio”.

“La IA no enferma a la persona por sí sola pero amplifica cuadros previos de vulnerabilidad psíquica”.

“Si vos no podés controlar la tecnológica, te lleva puesta”, advirtió.

El riesgo, explicó, es “cuando se empiezo a utilizar la IA como gratificación inmediata, lo que genera es adicción”.

Por otro lado, la especialista brindó ciertos consejos como “no discutir el delirio, el delirio no se corrige con lógica, se desarma con vínculo; validar la emoción y no la idea; observar señales de alarma”, entre otras.

La inteligencia artificial conversacional se ha integrado rápidamente a la vida cotidiana y laboral, desde apoyo operativo hasta acompañamiento emocional informal.

Sin embargo, especialistas en salud mental han comenzado a observar un patrón preocupante: en personas con fragilidad emocional, los chatbots pueden reforzar creencias delirantes, aumentar la ansiedad y profundizar el aislamiento social, en lugar de aliviarlo.