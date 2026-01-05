"Como iglesia queremos acompañar a los migrantes venezolanos en este momento, estamos en un sábado santo"

La parroquia Nuestra Señora de Caacupé de Caballito, es un lugar que cobija e integra a venezolanos en Buenos Aires y tiene como capellán a Eusebio Hernández Greco, otro compatriota venezolano. El equipo de Creer o Reventar habló con Hernández Greco, cercano a esa comunidad, y el sacerdote compartió en Radio Nacional sus reacciones e inquietudes al conocerse los acontecimientos del fin de semana y celebrarse la misa del domingo.

"Se escucharon gritos y se sintieron las emociones. No volvimos a dormir y todos lloraban. Quería comunicarse con sus familias en Venezuela. Fue un momento de mucha emoción, y también de incertidumbre. Es una etapa para seguir rezando", expresó.