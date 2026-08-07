Cómo identificar las relaciones tóxicas y salir de ellas

Anabella Serventi Lic. en Psicología - MN 76890 hablo con el equipo de 100% Nora sobre las relaciones tóxicas; cóómo identificarlas, qué hacer frente a ellas, como evitarlas, cómo salir y todo lo que hay que saber.

Para la Licenciada, las relaciones tóxicas suelen estar asociadas a las relaciones violentas y aclara que hay que separar muy bien una cosa de la otra.

En este marco identifica algunas señales, principalmente en las relaciones de pareja que tienden a marcar diferencias entre ambos, acentuar lo negativo de la otra persona, etc.

Desde el plano físico también hay señales:

"Hay una frase muy cierta que dice; el cuerpo habla lo que la boca caya así que hay que prestarle mucha atención a estas señales".

Sostener un vínculo en el que uno de los dos, no está bien, hace que uno se engañe con una falsa zona de confort en la que no esta tan vien como cree.

Abrir el diálogo, acudir a profesionales, hablar con álguien, son los primeros pasos que hay que dar para salir de esas situaciones.