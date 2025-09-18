Cómo funcionan las compras en el exterior mediante las plataformas digitales

El equipo de Viva la pepa conversó con el tributarista y profesor de la cátedra de Impuestos de la Universidad de Buenos Aires, quien brindó detalles de la legislación vigente a la hora de hacer ciertas compras en el exterior.

El especialista confirmó que cuando uno compra cosas en el exterior, puede hacerlo hasta 5 veces por año.

El monto de lo comprado no puede exceder los 3.000, por envío y los primeros 400 dólares no pagan impuestos pero si el IVA que es del 21 %.

Además los envíos no pueden superar los 50 kilos de peso.

Litvin recordó además que está totalmente prohibido importar productos frescos o alimentos perecederos.