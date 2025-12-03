Cómo fue el robo de los 5 "mecheros" mendocinos en Miami detenidos por robar en el Dolphin Mall

Cinco turistas argentinos fueron arrestados en Miami acusados de robar mercadería en un conocido centro comercial. Según la investigación, su accionar comenzó al sustraer valijas en un outlet, y luego continuaron en tiendas de marcas reconocidas, donde llenaron ese equipaje con artículos robados. El periodista argentino en Miami, Diego Bas, en diálogo con Hugo Macchiavelli habló sobre este caso en Radio Nacional.

"En esta semana fue el Black Friday y como hubo mayores descuentos, había más gente en el shopping. Pero la policía local sabe cómo funciona esto y controlan todavía más. Hay videocámaras y una capacidad extra de policías revisando la zona", contó.

"Les pidieron 4 mil dólares de fianza para salir y ellos se tiraron a recibir una defensa de oficio", agregó.