¿Cómo evitar las estafas virtuales?

Las estafas virtuales son delitos informáticos donde los hakers utilizan medios electrónicos para engañar a las personas y robar datos personales o dinero, mediante modalidades como el phishing (correos falsos), vishing (llamadas engañosas) y smishing (mensajes de texto o WhatsApp con enlaces maliciosos).

Teniendo como premisa que la seguridad comienza por el humano, el especialista en OSINT, ingeniería Social y concientización, Emiliano Piscitelli, en diálogo con Viva la Pepa, detalló diferentes técnicas y herramientas que ayudan a elevar la seguridad de las empresas y las personas que la componen.