¿Cómo evitar estafas virtuales?  

Las estafas virtuales son cada vez más frecuentes y sus modalidades cambian de manera constante. Para evitar ser víctimas de una ciberestafa, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recuerda a las personas usuarias de servicios financieros que es clave proteger su información personal y adoptar buenas prácticas para prevenir fraudes y robos de identidad.

Un dato a tener en cuenta es que el Banco Central nunca se comunica directamente con clientes bancarios para solicitar datos personales o bancarios, ya sea por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.

La entidad monetaria tampoco ofrece servicios bancarios ni financieros al público general, ni pide información de cuentas, ni claves de acceso a redes sociales, ni datos personales para realizar trámites o gestiones ante alguna entidad bancaria.

Recomendaciones:

No compartir información personal ni bancaria. Los bancos y organismos públicos nunca solicitan la modificación de datos personales o claves, ni la entrega de códigos de verificación recibidos por ningún medio.

No abrir enlaces enviados por WhatsApp o Telegram, aunque el número tenga el nombre “Mesa de ayuda” o una imagen de perfil similar a la de una billetera digital, entidad bancaria o empresa conocida.

Ante llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o Telegram, mensajes de texto o correos electrónicos ofreciendo algún servicio financiero como un préstamo, no responder de inmediato. El usuario de servicios financieros debe comunicarse directamente con la entidad bancaria por sus canales oficiales, para verificar su autenticidad.

Tampoco se deben responder mensajes que mencionen errores en transferencias. Si alguien se contacta por un supuesto error, no brindar información y consultar directamente al banco del que uno es cliente.

No operar con el cajero automático, la app o el home banking si se está en comunicación con un presunto representante del banco. En esos casos, cortar la llamada y verificar por los canales oficiales.

Es importante activar el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones. También elegir contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia.

No aceptar la sugerencia de guardar las contraseñas en el navegador.

Evitar el uso de redes públicas y desactivar bluetooth, wifi o NFC para que los dispositivos no se conecten automáticamente.

Es fundamental verificar los remitentes de los correos electrónicos recibidos porque suelen ser engañosamente muy parecidos a los de las entidades bancarias.

¿Cómo denunciar? ¿Qué hacer al detectar un fraude virtual o un engaño?

Contactar lo antes posible al banco o entidad financiera de la que uno es cliente.

Realizar la denuncia ante la Unidad Fiscal Especialidad en Ciberdelincuencia (UFECI) escribiendo a: denunciasufeci@mpf.gob.ar