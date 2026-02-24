Cómo evitar el estrés

El estrés es una respuesta física y emocional ante situaciones percibidas como demandantes o amenazantes. Puede manifestarse con cansancio, dificultad para concentrarse, irritabilidad o trastornos del sueño. La licenciada, Veronica Donobric máster en educación emocional en la Universidad de Nebrija, en diálogo con 100% Nora, sostuvo que "existen varias prácticas y hábitos que permiten reducir el estrés, entre ellos: Mantener rutinas de descanso regulares, actividad física de manera sostenida, pausas durante la jornada laboral y la generación de espacios de recreación y vínculos sociales".

Donobric, además, remarcó que "el malestar cotidiano dejó de ser una percepción aislada y pasó a ser un dato concreto".

Argentina quedó en el primer lugar del ranking global de estrés y ansiedad, según un relevamiento internacional realizado por Statista en 2025. El 49% de los encuestados en el país aseguró haber experimentado estos sentimientos de manera recurrente durante los últimos 12 meses.

Es el porcentaje más alto entre todas las naciones analizadas. La medición forma parte del informe Statista Consumer Insights y se llevó adelante entre enero y diciembre de 2025, con personas de entre 18 y 64 años. Las muestras oscilaron entre 3500 y 60 mil casos según el país.

Detrás de Argentina aparecen Finlandia (45%) y Canadá (42%). Más abajo se ubican Estados Unidos (39%), Japón (37%) y Francia (30%). En el extremo inferior figuran Indonesia (19%), Tailandia (24%) y Arabia Saudita (24%). Un punto clave: el estudio no evalúa diagnósticos clínicos, sino percepción subjetiva. Es decir, mide cómo las personas sienten y reportan su propio nivel de estrés y ansiedad, sin indagar en causas específicas.