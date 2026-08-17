¿Cómo estará el tiempo este lunes, en todo el país?

Alejandra Gallo, en el programa de Nico Yacoy Primer Round, conversó con el meteorólogo y Licenciado en Ambiente, que se encuentra en la provincia de Córdoba.

“Hay una situación meteorológica muy amplia, no sólo pasa en Buenos Aires. Tenemos, para todos los gustos, todos los climas”.

Marcelo Madelón anticipó que “está ingresando un nuevo frente frío, pero que tiene un breve recorrido marítimo y provocará alguna llovizna”.

Además, explicó que también hay alerta por lluvias y nevadas y, respecto a la posibilidad de ver el sol, dijo que está garantizado “para el próximo fin de semana”.