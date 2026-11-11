Cómo estará el clima en Luján durante la misa del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina llega a su fin. Tras su paso por la cárcel de Devoto, el Sumo Pontífice partirá hacia la ciudad de Luján para dar su última misa en el país antes de continuar su gira por Sudamérica hacia Perú. De cara a esta histórica celebración litúrgica en la Basílica de Luján, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera una mañana inestable durante la misa. En el transcurso de la mañana se prevén chaparrones con hasta un 40 % de probabilidad de precipitaciones, una temperatura de 19 °C y vientos del sector norte a velocidades de hasta 12 km/h.

La inestabilidad se mantendrá hacia la tarde, momento para el cual se pronostica una marca máxima de 26 °C y tormentas aisladas, conservando hasta un 40 % de probabilidad de precipitaciones y vientos del este de hasta 22 km/h. Finalmente, para la noche el cielo estará mayormente nublado sin probabilidad de lluvias, con una temperatura de 22 °C y vientos del nordeste de hasta 12 km/h.