Cómo es vivir sin smartphone ?

Nicole Marcuzzi, una escritora de 33 años y creadora del emprendimiento Human Creative House, se animó a cambiar su smartphone por un teléfono común de los que solo permiten realizar llamadas y enviar mensajes de texto.

En diálogo con el equipo de 100% Nora contó cómo tomó la decisión.

"Fue muy curioso porque yo trabajo con las redes y hablando con mi ahijada que tiene 10 años, cuando me contaba sus hobbies me preguntó cuáles eran los mios y me di cuenta que no tenía" "Vivía trabajando y quería tener hobbies asi que mi prioridad fue mantenerme off line".

Marcuzzi contó algunos detalles de cómo logró desprenderse de la tecnología, la reacción de su entorno y cómo es vivir y llevar adelante un emprendimiento comercial tratando de no caer preso de la tecnología.