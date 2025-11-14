¿Cómo es vivir en Angola?

Tras la victoria de la Selección Nacional frente a Angola por 2-0, en el último amistoso del año, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la diseñadora mendocina que vivió en el país del África central “por cuatro años”.

Julia Villegas reveló que en Angola “aman la Argentina y aman a Messi”, algo que advirtió a partir de haber vivido el último Mundial haciendo un voluntariado en esa nación.

“Angola es un país totalmente civilizado, tiene una diferencia económica entre sus habitantes muy grandes, es un país muy rico pero hay gran disparidad”.