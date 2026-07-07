Cómo es ser médico en zona de guerra o de desastres naturales

En esta n ueva edición de Vocación Nacional, la capitana Sheila Lyall recibe a Raúl Marán médico traumatólogo de amplia trayectoria que en un momento de su vida decidió abandona la "zona de confort" y convertirse en médico de zonas de guerra.

Su primer destino, Afganistán.

Marán nació en 1954 en Buenos Aires. Estudió Medicina y se especializó en Ortopedia y Traumatología.

Trabajó en los hospitales más importantes del país y al mismo tiempo estudió y practicó buceo hasta convertirse en instructor.

Viajero incansable junto a su motocicleta, tras recorrer varios lugares del mundo colaborando para organizaciones como Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional escribió "Código Rojo/Relatos de un cirujano de guerra", un libro imperdible donde el autor cuenta viajes y aventuras asombrosas vividas en países en guerra y al que enriquece con fotografías de calidad.

En un momento de la charla dijo que en esos territorios "conoció realmente la existencia del Mal".