¿Cómo es el trabajo de un detective privado?

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el investigador, que forma parte del Estudio y Academia Newbery de Investigaciones junto a una amplia gama de profesionales.

Miguel Ángel Maiolino formó parte de la policía aeronáutica pero dejó la actividad para dedicarse de lleno a la investigación privada, especializándose en infidelidades, robos y fraudes.

“En forma privada empecé en el `86 o `90” con esta actividad, indicó, y enumeró algunas de las razones por las cuales las personas eligen esta formación y llegan al Estudio para capacitarse.

“Está la gente que trabaja en seguridad y le falta capacitación; hay gente que le quedó pendiente la investigación y se suma; y después hay gente de empresas que mandan a sus empleados”, detalló.

Por otro lado, sobre las temáticas que son consultados para investigar señaló que “las búsquedas son de todo tipo” y precisó que, en principio, “la gente va al Estado, denuncia y trata de iniciar algún proceso judicial pero, por lo general, no funciona”.