Cómo es el plan que lanzó el Gobierno para abordar la salud mental de los adolescentes

El Gobierno pondrá en marcha una prueba piloto para detectar de manera temprana situaciones de malestar emocional en adolescentes de 13 a 17 años. El Programa de Bienestar Emocional en Escuelas de Argentina será implementado por los ministerios de Capital Humano y Salud en 100 establecimientos educativos de cinco provincias.

La iniciativa fue anunciada en redes este miércoles por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y por la cartera que conduce. El programa se desarrollará en escuelas de la Red de Secundarias Innovadoras de Chaco, Chubut, Mendoza, San Juan y Tucumán.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, el objetivo es identificar de manera temprana situaciones vinculadas con el malestar emocional de los adolescentes. La estrategia contempla el trabajo conjunto entre las escuelas, los referentes institucionales, las jurisdicciones y los centros de salud para realizar un seguimiento integral de cada caso.

El programa apunta a detectar señales de malestar

El Ministerio de Capital Humano señaló que el 21,2 % de los adolescentes en Argentina presenta síntomas de tristeza o ansiedad. La prueba piloto buscará generar herramientas para detectar esas situaciones y facilitar el acceso a acompañamiento y asistencia cuando sea necesario.

El anuncio se conoció en paralelo con una nueva reunión de la Mesa Interministerial de Salud Mental. El espacio reúne a los ministerios de Salud, Seguridad y Capital Humano y trabaja sobre la vigilancia de los intentos de suicidio, la construcción de datos, la capacitación de equipos y las políticas de prevención.

Entre las medidas analizadas también figuran acciones de capacitación para integrantes de las fuerzas federales y policías provinciales. El objetivo es fortalecer la detección temprana de indicadores de riesgo y mejorar el acceso a asistencia profesional. La agenda interministerial incluye, además, acciones sobre consumos problemáticos, juego digital y apuestas en línea.