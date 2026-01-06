¿Cómo es ejercer el periodismo en Venezuela y cuál fue el plan de la "hegemonía comunicacional" de Chávez?

El Director del Periodico Nacional de Venezuela, exiliado en España Miguel Henrique Otero, diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional sobre las últimas noticias en ese país. También habló de cómo es ejercer el periodismo allí y los embates que ha tenido que resistir por su labor.

"Es bastante increíble lo que pasó, que un dictador tan fuerte, haya caído de esa manera. Ha sido una operación contundente y exacta. Para nosotros es una gran cosa, es lo que soñamos hace mucho tiempo. Maduro preso en el sur de Nueva York y juzgado por narcotráfico", dijo.

Otero recordó cómo se inició en el 2000 el plan de comunicación en el gobierno de Hugo Chávez con "la hegemonía comunicacional": "Esto fue por etapas. Él colocó esa frase y se trata del modelo cubano a largo plazo. Fueron haciendo cosas con la radio, la televisión, el suministro de papel para los periódicos, la censura, la represión. Los diarios independientes migraron a internet; los tradicionales se autocensuraron. Y después bloquearon los medios independientes", describió.

"Al final, han reprimido a los periodistas, muchos estuvieron presos, perseguidos y otros se fueron. Estamos bloqueados los que ejercemos periodimo independiente dentro de Venezuela. No hay libertad de expresión", agregó el periodista.