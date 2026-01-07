Cómo entender la puja mundial por el petróleo de Venezuela

Ex secretario de asuntos internacionales de la defensa y profesor de la UCEMA, conversó con Nicolás Yacoy sobre la detención de buques petroleros por parte de estados unidos tras la intervención en Venezuela.

“Hay todo un comercio ilegal de granos, armas y otras cosas que se hace por medio de buques y dentro de ese grupo hay también comercio de petróleo”.

“Lo que estamos viendo son los coletazos de la caída de Maduro en Venezuela y la decisión de Estados Unidos de intervenir en los recursos de ese país”

Battaleme detalló que “el buque secuestrado ya hizo cuatro viajes trasladando petróleo crudo a países que registran embargos comerciales, como Irán”.

Respecto de las tareas de persecución realizadas por Estados Unidos, el especialista detalló que “los buques pueden apagar sus sistemas de detección y así evitar ser identificados a distancia”.