Cómo endeudarse sin riesgos: claves para una decisión financiera responsable

Endeudarse puede ser una herramienta útil o un riesgo según cómo se gestione, y en un contexto económico donde el crédito vuelve a ganar protagonismo, crece también la necesidad de comprender mejor sus implicancias. La educación financiera se convierte así en un elemento clave para que cada persona pueda tomar decisiones responsables, evitar sobreendeudarse y planificar con mayor claridad su futuro económico.

La asesora financiera Adriana Czerwony dialogó con Creer o reventar y subrayó la importancia de contar con información clara antes de asumir un compromiso crediticio. Desde su perspectiva, endeudarse no es negativo en sí mismo, pero requiere comprender conceptos básicos como tasas de interés, plazos, costos ocultos y capacidad real de pago, elementos que muchas veces pasan desapercibidos y afectan la economía familiar.

"La mayoría de las personas necesita hacer una planificación financiera o incluso tomar deuda, y hay un montón de conceptos en la letra pequeña que no se les explica bien a la gente", dijo.

En ese marco, se refirió al Costo Financiero Total (CFT), al señalar que es el porcentaje anual que representa el costo real y completo de un crédito o financiación, incluyendo la tasa de interés más todos los gastos adicionales como comisiones, seguros y otros cargos. Es la métrica más completa para comparar el costo total de diferentes préstamos o para entender el costo de financiar una compra en cuotas.

La planificación financiera es el primer paso para evaluar si un crédito es conveniente. Para tomar una decisión informada es necesario calcular la relación entre ingresos y deudas, conocer la tasa efectiva anual, analizar el tipo de producto —personal, hipotecario o prendario— y revisar comisiones, gastos administrativos y seguros asociados. Según organismos como el Banco Central, un error frecuente es fijarse únicamente en la cuota mensual sin considerar el costo total del financiamiento.

"La educación financiera es una herramienta para tomar mejores decisiones. Tiene que ser parte del programa oficial de enseñanza", subrayó Czerwony.

Otro aspecto central es la construcción de hábitos financieros saludables. La educación financiera permite comprender cómo funcionan los sistemas de crédito, cómo protegerse de endeudamiento excesivo y cómo anticipar escenarios futuros, especialmente en economías con alta variabilidad. Instituciones educativas y organismos públicos coinciden en que comprender cómo se calcula un interés, qué implica refinanciar una deuda o cuándo conviene ahorrar antes que financiar, mejora significativamente la toma de decisiones.