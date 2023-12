Cómo elegir bien la comida para año nuevo

Llega fin de año y también la época de festejos que significan comidas de altas calorías y consumo de bebidas alcohólicas. Claudia de La Merced Gastaldi, médica especialista en nutrición nos brindó consejos para la cena del 31 de diciembre

"Las fiestas es un evento para compartir en familia y generalmente se comen diferentes alimentos que no estamos acostumbrados y a eso se le suma el alcohol. No es bueno no almorzar o comer durante el día para descontrolarse a la noche", aclaró la nutricionista.

Durante las fiestas, es posible mantener pautas de alimentación saludable. Aprovechando el clima cálido, se recomienda que la presencia de vegetales y frutas sea predominante en las preparaciones de comidas principales y postres.