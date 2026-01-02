Cómo elegir anteojos de sol y cuidar los ojos en el verano

La exposición prolongada al sol puede causar envejecimiento ocular, deterioro de la visión y enfermedades graves como cataratas. Carla Ruiz, en Nunca es tarde, conversó con la médica oftalmóloga, parte del Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien brindó consejos para una visión saludable.

La Dra. Betty Arteaga dio precisiones sobre la elección de anteojos de sol y los cuidados a tomar en cuenta a la hora de comprarlos.

Aclaró que “no da lo mismo” optar por lentes que no sean vendidos en una óptica y sugirió previamente hacer una consulta oftalmológica para saber cuáles son los adecuados.

Los ojos son especialmente vulnerables a las altas temperaturas, ya que son sensibles a la radiación ultravioleta (UV) del sol, la cual puede dañar los tejidos oculares y aumentar el riesgo de enfermedades visuales graves

“Los anteojos de sol deben tener filtro UV” dado que son esenciales para proteger la salud de nuestros ojos cuando estamos al aire libre.

"El control médico oftalmológico debería ser anual", aconsejó.