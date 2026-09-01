Cómo digitalizar, reparar y compartir tus viejas fotos impresas de papel

Iván Neugebauer es dueño de Analog Studio, una empresa que hace más de 15 años se ocupa de recuperar y almacenar imágenes de videotapes, películas en film. También hacen digitalización de fotos, negativos y audios. El fino arte de restaurar este tipo de material en los tiempos modernos.

"Se suelen encontrar en la casa de los padres, o en un ático. Suele tener mucha humedad, por lo tanto hay que ponerlo en resguardo. Lo segundo es archivarlo. Nosotros revisamos, preparamos y ordenamos. Por último pasamos al pasaje digital", describió.