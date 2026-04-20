¿Cómo detectar y prevenir riesgos digitales?

Frente al fenómeno denominado True Crime Community (TCC), una subcultura digital en la que se veneran crímenes violentos, asesinos en serie y perpetradores de tiroteos, Nora Briozzo, en “100% Nora", conversó con el Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Coordinador de Comunicación Institucional de Faro Digital, organización orientada a la exploración, análisis y promoción de la ciudadanía digital.

Santiago Stura consideró que, en este contexto, es crucial “construir herramientas de anticipación frente a estos riesgos”.

“Hay una serie de malestares y desafíos muy propios de esta época; un marco social y cultural muy atravesado con algunas narrativas vinculadas al odio, enojo, violencia”.

En el caso de las adolescencias, “observamos muchos síntomas en los territorios digitales” pero aclaró que "las pantallas y las plataformas no inventan la infancia ni la adolescencia”.

“Tanto para la construcción de límites o regulación tiene que haber un mundo adulto que se involucre en estas temáticas, que comprenda cómo funcionan los territorios digitales, para construir una conversación intrageneracional”.

En ese sentido, dado que “no se puede cuidar lo que no se conoce”, Stura remarcó que “hay que jerarquizar lo que allí sucede”, en referencia a los entornos digitales.

Insistió en que es “muy necesario poner palabra y escucha” así como “dedicar tiempo a la crianza” aún cuando estamos en una “época demandante”.