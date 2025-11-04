Como cuidarse de cyberestafas en tiempos de tanto comercio digital

Alberto Pietrobon conversó con el equipo de Viva la pepa y contó algunos detalles de cómo operan los cyberdelincuentes y alertó que en tiempos de jornadas comerciales con importantes descuentos, como por ejemplo el CyberMonday, los pillos aprovechan para perfeccionar sus maniobras delictivas.

"Hay que tener en cuenta que los delincuentes también se modernizan a medida que van cambiando los hábitos de consumo"

El especialista en ciberseguridad alertó que "nunca abrir un link que nos manden por mail, por whatsapp o por alguna red sociales, ni mucho menos ingresar datos bancarios o de tarjetas de crédito".

Otro problema que tiene el cyberdelito y por el que hay que estar muy atentos es que son maniobras rápidas y por lo general de bajos montos; roban 40, 50, 100 mil pesos y la gente muchas veces por esas cifras ni si quiera hace la denuncia de lo que le pasó.

Pietrobon recomendó extremar todas las medidas de seguridad, y ante la menor duda comunicarse con los bancos o las billeteras virtuales para tratar de detener las maniobras.