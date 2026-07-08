¿Cómo cuidar el corazón frente a las emociones durante un partido de fútbol?

Tras el 3-2 de la Selección argentina frente a Egipto, Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con el médico cardiólogo sobre el impacto que los partidos generan en las personas por la descarga emocional y cuándo puede convertirse en un factor de riesgo.

Las emociones de un partido de fútbol son el gatillo, pero el riesgo cardíaco aparece sobre todo en personas con enfermedades cardiovasculares preexistentes.

“Hay que tener cierta predisposición para que estas cosas ocurran”, aclaró el Dr. Claudio Zin.

Entre las precauciones a tomar en cuenta, enumeró “tomar los medicamentos que indicó su médico” al explicar que “el 50 por ciento de la gente se olvida de tomar el medicamento con la emoción de prepararse para el partido”.

Por otro lado, el profesional sugirió “tratar de ver el partido acompañado, en grupo” y, por último, “rezar”.