Cómo cuidar al corazón durante los partidos de la Selección

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a poner en primer plano el impacto que pueden tener los partidos de alta carga emocional sobre la salud. El cirujano cardiovascular Fernando Cicchero dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y destacó la importancia de adoptar medidas preventivas para atravesar este tipo de jornadas con tranquilidad.

Para mitigar riesgos, Cicchero recomendó comer liviano antes de los partidos. "Si uno come mucho, va mucha sangre al intestino y puede hacer lo que se llama robo coronario, sacarle sangre al propio corazón", advierte.

Otra sugerencia clave es no ver los encuentros en soledad. "La palabra, el hablar, uno baja los decibeles si habla con otro", comentó el médico, resaltando que esto también facilita pedir ayuda ante cualquier emergencia.

El profesional enfatizó la importancia de descargar tensiones de forma física o verbal: "Gritar a lo Tano Pasman es lo mejor que puede hacer. Hay que descargar todo lo que generamos y no podemos resolver".

Cicchero alertó que muchos pacientes no presentan síntomas previos. "Nada más que el 30% hace dolor de pecho o fatiga. Por eso después la gente se entera de lo que es la muerte súbita", explicó con preocupación.

El médico mencionó que tras grandes clásicos las consultas por infartos se han llegado a triplicar. Por ello, instó a los hinchas a realizarse chequeos preventivos que incluyan pruebas de "estrés controlado" o ergometrías.

"Es preferible que me encontraron algo y me trataron, a tener miedo de tener algo y que de golpe aparezca una cosa peor", concluyó el doctor sobre la vital importancia de la medicina preventiva.

La preocupación tomó relevancia luego de que el SAME informara la atención de al menos siete emergencias cardíacas y descompensaciones en la Ciudad de Buenos Aires durante una reciente jornada mundialista. Entre los casos reportados se registró el de un hombre de 51 años que sufrió un paro cardíaco en su domicilio de Caballito. También fue asistido un hombre de 45 años que presentó dolor en el pecho, dificultades para hablar y adormecimiento en uno de sus brazos, mientras que otras personas debieron ser trasladadas a distintos hospitales porteños por cuadros cardiovasculares.