¿Cómo condicionan nuestras palabras a los más chicos?

Nora Briozzo, en “100% Nora”, dialogó con la Licenciada en Psicología sobre la importancia del cuidado de las palabras y el poder del lenguaje positivo en la crianza. Además, nos brindó herramientas para abordar los vínculos con los hijos.
“Muchas de esas cuestiones se estudian como micro-traumas que van dejando una cicatriz a lo largo de la vida”, explicó la Lic. Anabella Serventi.
“Son identidades en desarrollo”, señaló sobre las y los chicos y aconsejó hacer “preguntas que indiquen respuesta abiertas”.
“El lenguaje universal tiene que ver con las expresiones faciales de la emoción”.
Frente a un mundo mediado por las pantallas, la psicóloga sugirió fortalecer el vínculo con nuestros hijos.
“Hay que mirarse a los ojos y recurrir a todo lo que tiene que ver con lo accesorio a las palabras”.
"No se preocupen por ser los mejores padres del mundo sino por ser lo suficientemente buenos para esos chicos que tienen en sus casas”.
