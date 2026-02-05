¿Cómo condicionan nuestras palabras a los más chicos?

Nora Briozzo, en “100% Nora”, dialogó con la Licenciada en Psicología sobre la importancia del cuidado de las palabras y el poder del lenguaje positivo en la crianza. Además, nos brindó herramientas para abordar los vínculos con los hijos.

“Muchas de esas cuestiones se estudian como micro-traumas que van dejando una cicatriz a lo largo de la vida”, explicó la Lic. Anabella Serventi.

“Son identidades en desarrollo”, señaló sobre las y los chicos y aconsejó hacer “preguntas que indiquen respuesta abiertas”.

“El lenguaje universal tiene que ver con las expresiones faciales de la emoción”.

Frente a un mundo mediado por las pantallas, la psicóloga sugirió fortalecer el vínculo con nuestros hijos.