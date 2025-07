Cómo comprar electrodomésticos más baratos directamente desde Tierra del Fuego y recibirlos a domicilio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó la reglamentación de un nuevo esquema que permite a los consumidores del territorio continental adquirir directamente electrodomésticos y productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego con importantes beneficios fiscales y entrega a domicilio. La medida, establecida por la Resolución General 5727/2025, busca dinamizar la industria fueguina y ofrecer precios más accesibles a los usuarios.

El tributarista Sebastián Domínguez dialogó con el equipo de Creer o reventar y enfatizó que el régimen se basa en las exenciones contempladas por la Ley 19.640, incluyendo las exenciones de IVA e impuestos internos, y destacó el impacto que esto tendrá tanto para los fabricantes como para los consumidores.

El programa está dirigido exclusivamente a personas humanas residentes en el territorio nacional continental, quienes podrán efectuar compras digitales directas desde portales habilitados por las empresas radicadas en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

Domínguez además aclaró que solo se permite comprar hasta tres unidades por especie de producto por año calendario, y cada orden no puede superar los U$S 3.000, valor calculado según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día hábil previo a la compra. No existen restricciones de envío mensuales o anuales, pero sí está prohibida cualquier comercialización posterior de los bienes adquiridos.

El anexo técnico incluye alrededor de 39 categorías de productos: electrodomésticos como aires acondicionados, lavarropas, microondas, cafeteras, batidoras y aspiradoras; y dispositivos electrónicos como notebooks, tablets, televisores y cámaras digitales. Las plataformas deben operar con interoperabilidad en tiempo real con ARCA, permitir el registro electrónico completo de cada operación (datos del comprador, productos, montos) y bloquear automáticamente compras que excedan los límites establecidos.