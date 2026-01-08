Cómo colaboran los aeroclubes para luchar contra el fuego en la Patagonia

El presidente del aeroclub de El Chaltén Leonardo Wozniak conversó con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional sobre la labor que cumplen desde allí para asistir en la lucha contra el fuego de los incendios en dicha región. "Siempre trasnmitimos la importancia de la infraestructura aeronaútica y las pistas siempre activas para este tipo de momentos", dijo.

"En nuestra región hay un puesto sanitario, no hay hospital. Tenemos un bosque andino patagónico de difícil acceso. Por suerte comenzó una lluvia del fuego y estamos en un momento de descanso", contó.

Wozniak explicó que en el aeroclub no tienen avión pero la pista está activa: "Es un puerta de acceso también para los aviones del Sevicio Nacional del Manejo del Fuego, y a la evacuación sanitaria. Tenemos pista, simulador de vuelo, damos cursos y volamos con el avión de unos socios. Siempre buscamos con estas actividades la importancia de contar con esto".

"Esta es la segunda vez que tiene que venir un avión hidrante para apagar un incendio", agregó el entrevistado.