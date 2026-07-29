Cómo aprovechar tiempo de calidad con los chicos en vacaciones de invierno

La Psicóloga Débora Pedace conversó con el equipo de 100% Nora sobre algunos tips y hábitos que pueden adoptarse en estos días en los que los chicos pasan tantas horas en casa.
Pasear, compartir tiempo con ellos en casa y tratar de abstraerlos del uso excesivo de la tecnología son algunas de las prácticas que podrían adoptarse en estos momentos.
"Lo que más quieren los chicos siempre, es la presencia de los padres en casa".
Para la psicóloga lo importante siempre es tratar de compartir actividades que generen recuerdos en los chicos; que despues los chicos regresen a la escuela y puedan contar que hicieron algo con sus padres, con su familia.
"Las vacaciones no son para romper la rutina de la escuela y que los chicos hagan lo que quieran, debe mantenerse un equilibrio; y también es importante que los chicos se entretengan pero también que se aburran; los chicos que se aburren fomentan la creatividad y las ideas de cosas nuevas".
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