Cómo alentar el detox digital en adolescentes

El detox digital en adolescentes consiste en una reducción voluntaria y planificada del tiempo frente a pantallas para combatir la sobreestimulación y recuperar el bienestar emocional. No se trata necesariamente de una prohibición total, sino de reestablecer una relación saludable con la tecnología.

La especialista en Educación, Eugenia Cossini, en diálogo con 100% Nora, remarcó que "se debe fomentar en los jóvenes la reducción del uso del teléfono. Se pueden pautar horarios y evitar las aplicaciones que generan ansiedad.

Cossini sostuvo que "no es bueno prohibir, sí consensuar. Se trata de un trabajo elaborativo y crítico de como administrar el uso de pantallas".

Cada vez es más frecuente que los especialistas en salud mental que trabajan con adolescentes planteen la necesidad de hacer un detox digital, una limpieza de pantallas o incluso sacar del alcance de la mano aquellas aplicaciones que ellos mismos sientan que incrementan su ansiedad.